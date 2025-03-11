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Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Республике Крым и Севастополе пока не улучшается, несмотря на потепление, и какие-то прогнозы давать пока рано, поскольку ситуация нетипична.

«Сезон протекает не совсем типично. Он начался несколько позже, чем обычно, если сравнивать с эпидемическими сезонами прошлых годов. Как правило, мы уже в это время идем на спад заболеваемости, а пока мы еще в росте и не достигли пика. Заболеваемость на протяжении семи недель продолжает расти, и на текущий период высокая. Прогнозы пока давать рано», — сказала Гудзь.

Она отметила, что, по данным лабораторного вирусологического мониторинга, на сегодняшний день заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, которая снизилась на минувшей неделе, а также вирусов негриппозной этиологии.

«Думаю, по данным этой недели будет вырисовываться картина, но пока мы находимся в росте», — заключила эксперт.

Накануне в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщили, что за минувшую неделю в двух субъектах заболели 30 358, и рост заболеваемости продолжается.

На днях в администрации Керчи сообщили, что эпидпорог по острым респираторным заболеваниям в городе превышен на 32%. В Бахчисарайском районе Крыма этот показатель еще выше — 40%.