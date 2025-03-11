Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму

«Сезон протекает не совсем типично. Он начался несколько позже, чем обычно, если сравнивать с эпидемическими сезонами прошлых годов. Как правило, мы уже в это время идем на спад заболеваемости, а пока мы еще в росте и не достигли пика. Заболеваемость на протяжении семи недель продолжает расти, и на текущий период высокая. Прогнозы пока давать рано», — сказала Гудзь.