Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

Больше всего готовы платить монтажнику лифтов.

Сервис SuperJob проанализировал 72 тысячи вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые интересные предложения марта, в том числе и в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде в марте больше всего готовы платить монтажнику электрических подъемников (лифтов). Сотруднику предлагают зарплату от 250 до 300 тысяч рублей и помощь с проживанием для иногородних кандидатов.

Второе место занимает вакансия бухгалтера-экономиста. Работодатель — предприятие по производству и переоборудованию спецтехники. Будущему сотруднику обещают оплату до 120 тысяч рублей, полис ДМС, компенсацию питания и детских садов.

На третьем месте — вакансия производителя работ. Кандидату предлагают оплату от 100 до 170 тысяч рублей в месяц.

Также в рейтинг вошла вакансия инженера производственно-технического отдeлa. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия водителя крано-манипуляторной установки. Сотруднику обещают зарплату от 100 тысяч рублей, помощь с проживанием.

В топе лучших предложений марта — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.