Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

Сервис SuperJob проанализировал 72 тысячи вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые интересные предложения марта, в том числе и в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде в марте больше всего готовы платить монтажнику электрических подъемников (лифтов). Сотруднику предлагают зарплату от 250 до 300 тысяч рублей и помощь с проживанием для иногородних кандидатов.
Второе место занимает вакансия бухгалтера-экономиста. Работодатель — предприятие по производству и переоборудованию спецтехники. Будущему сотруднику обещают оплату до 120 тысяч рублей, полис ДМС, компенсацию питания и детских садов.
На третьем месте — вакансия производителя работ. Кандидату предлагают оплату от 100 до 170 тысяч рублей в месяц.
Также в рейтинг вошла вакансия инженера производственно-технического отдeлa. Сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг вакансия водителя крано-манипуляторной установки. Сотруднику обещают зарплату от 100 тысяч рублей, помощь с проживанием.
В топе лучших предложений марта — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.