За какие достижения Путин наградил самарского космонавта Олега Кононенко?

Родился Олег Кононенко в 1964 году в Туркменистане, но его профессиональный путь тесно связан с Самарой. Он окончил Куйбышевский авиационный институт (ныне Самарский университет) и работал в РКК «Энергия», прежде чем был зачислен в отряд космонавтов в 1996 году. С тех пор он совершил пять полётов и неоднократно награждался за вклад в науку и развитие международного сотрудничества в космосе.