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За какие достижения Путин наградил самарского космонавта Олега Кононенко?

Самарский космонавт установил абсолютный мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе.

Источник: Роскосмос

Один из самых опытных космонавтов планеты, Олег Кононенко, провёл в космосе в общей сложности 1111 дней — это больше, чем кто-либо за всю историю. Такой срок сопоставим с двумя полётами на Марс и обратно! Но что это значит для будущего освоения дальнего космоса?

За выдающийся вклад в развитие пилотируемой космонавтики, мужество и самоотверженность во время длительных миссий президент России Владимир Путин наградил самарского космонавта орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Это признание не только его личного подвига, но и достижений всей отечественной космонавтики.

Абсолютный рекорд и его значение.

Олег Кононенко завершил свою пятую длительную экспедицию на Международной космической станции (МКС) в сентябре 2024 года. Его общий налёт в космосе составил 1111 суток, что превзошло предыдущий рекорд Геннадия Падалки (878 суток). Такие миссии помогают учёным изучать влияние невесомости и космического излучения на организм человека, разрабатывать новые методы адаптации и реабилитации. Без этих исследований человечество не сможет безопасно отправиться к Луне, Марсу и дальше.

Путь в космос: от Самары до звёзд.

Родился Олег Кононенко в 1964 году в Туркменистане, но его профессиональный путь тесно связан с Самарой. Он окончил Куйбышевский авиационный институт (ныне Самарский университет) и работал в РКК «Энергия», прежде чем был зачислен в отряд космонавтов в 1996 году. С тех пор он совершил пять полётов и неоднократно награждался за вклад в науку и развитие международного сотрудничества в космосе.

В интервью Кононенко признавался, что после длительной миссии на МКС особенное удовольствие доставляет простая возможность вдохнуть свежий воздух и почувствовать землю под ногами. Но, несмотря на все трудности, уже через несколько месяцев после возвращения на Землю он снова мечтает о космосе.

Что дальше?

Россия активно готовится к созданию Российской орбитальной станции (РОС), которая станет новой вехой в отечественной космонавтике. Олег Кононенко — один из тех, кто может возглавить её первый экипаж.

А значит, его рекорды — это не вершина, а только начало новых свершений.