Еще можно успеть сделать запас: Жители Кишинева и пригородов останутся во вторник без воды — проверяйте, есть ли вы в списке или нет

Во вторник многие потребители в столице останутся без воды.
В связи с проведением запланированных работ на насосной станции «Телецентр», предприятие S.A. «Apa-Canal Chisinau» вынуждено приостановить подачу воды во вторник, 11 марта 2025 года.
Отключение будет происходить с 10:00 до 13:00.
Без воды останутся потребители с следующих улиц:
— Пригород Кодру,
— сектор Скиноаса (включая основные улицы);
— ул. Миорица, 2−56; Друмул Виилор; Петрарилор; Скиноаса; Галац; В. Цепеш; Костешть; Ливадарилор; Т. Малай; Порумбицей; В. Ковтуна; М. Лермонтова; Татарбунар; Сихаструлуй (включая переулки, Сихаструлуй); Скиноаса-Дял (включая переулки, Скиноаса-Дял); Яловень, 1−69; Хынчештское шоссе, 61−171, 86−256.
Также, с 09:00 до 19:00 воды не будет в пригороде Гратиешты по следующим адресам:
Ул. Др. Петриканилор, М. Костин, Албишоара, А. Матеевича, Салкымилор, Фруктелор, А. Руссо, Чишмелелор, Редиулуй, Ливезилор.
Всех потребителей, у которых будет отключена вода, просят обеспечить минимальный запас воды для потребления и бытовых нужд на время приостановки подачи воды.