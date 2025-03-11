Самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил посадку в Казани

Столичные аэропорты перестали принимать самолеты на посадку и давать разрешение на вылет. Как сообщает пресс-служба аэрогавани в Казани, 11 марта к ним прибыло девять воздушных судов разных направлений. Им пришлось уходить на запасные аэродромы. Среди девяти судов, есть лайнер следовавший из Иркутска.
— 11 марта в период с 05:20 по 09:00, в связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе, в Международный аэропорт.
«Казань» прибыли на запасной аэродром воздушные суда, — поделились в пресс-службе аэровокзала.
Так разрешение на посадку в Москве ожидают самолеты из Баку, Оша, Куляба, Еревана, Иркутска и Новокузнецка, а также три лайнера из Омска.