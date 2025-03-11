ОРВИ заразились еще почти 48 тысяч свердловчан

«Заболеваемость выше среднего многолетнего уровня на 93,6%, это связано с более поздним календарным прохождением “пика” эпидпроцесса», — отметили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Больше всего заболевших выявили в Каменске-Уральском и Сухом Логе. В Екатеринбурге зарегистрировано 24,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 3,6% и выше среднего многолетнего уровня в два раза.