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ОРВИ заразились еще почти 48 тысяч свердловчан

За неделю в регионе немного снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями.

Источник: Freepik

На Среднем Урале за неделю ОРВИ заболели 47,9 тысячи жителей региона, что больше на 5% по сравнению с прошлой неделей. Почти 54% заразившихся — дети.

«Заболеваемость выше среднего многолетнего уровня на 93,6%, это связано с более поздним календарным прохождением “пика” эпидпроцесса», — отметили в Роспотребнадзоре Свердловской области. Больше всего заболевших выявили в Каменске-Уральском и Сухом Логе. В Екатеринбурге зарегистрировано 24,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 3,6% и выше среднего многолетнего уровня в два раза.