В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

«Учения будут проводиться 14 марта с 10:00 до 18:00 на территории села Ореховка по ул. Клубная», — говорится в сообщении.
По информации районной администрации, во время учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на въезд и выезд из села.
Правоохранители просят сохранять жителей и гостей района сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, а также доверять проверенным источникам информации.
На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности.