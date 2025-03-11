Власти Челябинска пообещали до осени завершить реконструкцию важной дороги

В 2023 году начался ремонт улицы Гранитная от Копейского шоссе до улицы Дзержинского.
Автодорога по Гранитной и ранее построенная улица Агалакова должны связать новые микрорайоны с основными магистралями — Копейским шоссе, улицами Дзержинского и Гагарина.
Согласно условиям муниципального контракта, подрядная организация — ООО «УСГ» — должна полностью завершить работы по реконструкции улицы Гранитная в октября 2025 года.
В настоящее время там открыто рабочее движение — на участке от улицы Энергетиков до улицы Агалакова уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.
Общая протяженность реконструируемого участка дороги составит 1338 метров. В текущем году появятся парковки, пешеходные тротуары, будут высажены крупномерные деревья и кустарники, а также устроены газоны.