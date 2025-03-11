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Власти Челябинска пообещали до осени завершить реконструкцию важной дороги

Власти Челябинска пообещали в этом году завершить реконструкцию важной дороги в Ленинском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2023 году начался ремонт улицы Гранитная от Копейского шоссе до улицы Дзержинского.

Автодорога по Гранитной и ранее построенная улица Агалакова должны связать новые микрорайоны с основными магистралями — Копейским шоссе, улицами Дзержинского и Гагарина.

Согласно условиям муниципального контракта, подрядная организация — ООО «УСГ» — должна полностью завершить работы по реконструкции улицы Гранитная в октября 2025 года.

В настоящее время там открыто рабочее движение — на участке от улицы Энергетиков до улицы Агалакова уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Общая протяженность реконструируемого участка дороги составит 1338 метров. В текущем году появятся парковки, пешеходные тротуары, будут высажены крупномерные деревья и кустарники, а также устроены газоны.