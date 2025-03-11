Военный суд в Ростове назначил 17 лет колонии по делу о госизмене

В Ростове-на-Дону мужчина получил длительный срок заключения сразу по трем уголовным статьям, в том числе, за попытку государственной измены (ст. 275 УК РФ, ч. 3 ст. 30УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Приговор назначили в виде 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также был установлен штраф в 300 тысяч рублей. Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано, — уточнили в суде.
По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина связался с представителем ГУР Минобороны Украины и пообещал сотрудничать с ведомством. Экстремисту поручили перепрятать из тайника радиоуправляемое СВУ и передатчик, после чего взорвать часть жилого дома в Севастополе.
Исполнитель перевез взрывное устройство домой, некоторое время наблюдал за обстановкой во дворе дома и в итоге прикрепил СВУ на газовую трубу около подъезда. Преступный замысел сорвали сотрудники правоохранительных органов, которые провели задержание.