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В Самаре сирота через суд добился благоустроенного жилья

В Самаре сироту включили в список для получения жилья только после длительных разбирательств.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре молодого человека, который относится к детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, включили в список для обеспечения благоустроенным жильем только после длительных разбирательств. Об этом сообщили в самарском областном суде.

«Распоряжение первого заместителя главы города от 26 июля 2024 года об отказе во включении его в список было принято на основании того, что общая площадь жилья больше учетной нормы площади жилого помещения, и по причине намеренного ухудшения жилищных условий», — рассказали в пресс-службе.

Ленинский районный суда признал документ незаконным и удовлетворил исковые требования. Однако самарский департамента опеки, попечительства и соцподдержки не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Облсуд рассмотрел материалы дела и оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.