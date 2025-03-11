В Самаре сирота через суд добился благоустроенного жилья

«Распоряжение первого заместителя главы города от 26 июля 2024 года об отказе во включении его в список было принято на основании того, что общая площадь жилья больше учетной нормы площади жилого помещения, и по причине намеренного ухудшения жилищных условий», — рассказали в пресс-службе.