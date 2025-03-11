В Ростовской области стало больше зарегистрированных браков

Рост в 28% был и по январю. Специалисты связывают это с тем, что люди ждали окончания високосного года. Рекордное число бракосочетаний было и в январе этого года, брак зарегистрировали 1423 пары, что на 28% больше, чем в январе прошлого года. Это связано с тем, что многие откладывали регистрацию, желая дождаться конца високосного года, а также с тем, что в этом году много красивых дат.