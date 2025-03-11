В Ростовской области стало больше зарегистрированных браков

Это больше, чем в 2024 году — тогда поженилась 1291 пара. Рост составил более 21%.
Рост в 28% был и по январю. Специалисты связывают это с тем, что люди ждали окончания високосного года. Рекордное число бракосочетаний было и в январе этого года, брак зарегистрировали 1423 пары, что на 28% больше, чем в январе прошлого года. Это связано с тем, что многие откладывали регистрацию, желая дождаться конца високосного года, а также с тем, что в этом году много красивых дат.
Чаще женятся молодые люди, однако женщины стали вступать в брак немного позже — в 24−29 лет. В это же время они заводят детей.