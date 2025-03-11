В Ростове-на-Дону предложили улучшить работу общественного транспорта

В феврале и марте в Ростове-на-Дону была организована социальная акция, которая призвана помочь в решении проблем с общественным транспортом. По инициативе партии «Новые люди» в городе была запущена брендированная маршрутка, во время движения которой активисты опрашивали ростовчан и предлагали оценить транспортную систему города. К акции присоединился и заместитель председателя общественного движения «Комфортный город» Виталий Мирошников, который также интересовался мнением жителей.