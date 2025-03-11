В Ростове-на-Дону предложили улучшить работу общественного транспорта

В феврале и марте в Ростове-на-Дону была организована социальная акция, которая призвана помочь в решении проблем с общественным транспортом. По инициативе партии «Новые люди» в городе была запущена брендированная маршрутка, во время движения которой активисты опрашивали ростовчан и предлагали оценить транспортную систему города. К акции присоединился и заместитель председателя общественного движения «Комфортный город» Виталий Мирошников, который также интересовался мнением жителей.
Горожане поделились данными о целом ряде системных недостатков работы общественного транспорта. В их числе были жалобы на неудобство новых остановок, задержки транспорта, холодные сидения и заклеенные рекламой окна.
Ростовчанам предлагали оценить транспортную систему города. Фото: предоставлено пресс-службой партии.
Представители партии не в первый раз организуют такую проверку общественного транспорта. В декабре прошлого года по итогам аналогичной акции прошел круглый стол. Тогда депутаты и представители общественности обсудили наиболее значимые и болезненные оценки жителей города. Февральская активность показала, что многие проблемы по-прежнему требуют своего решения.
— Проведенный объезд выявил системные недостатки в работе городского транспорта, — считает Виталий Мирошников, — городские власти принимают меры, по сути, «для галочки», и этого явно недостаточно. Необходим системный подход с широким привлечением общественности, чтобы сделать общественный транспорт комфортным для всех пассажиров.
Представители партии «Новые люди» уже выступили с рядом предложений. Среди них получение льготного кредитования для обновления автобусного парка, а также обеспечение стабильного финансирования для маршрутов, которые сейчас считаются нерентабельными. Предлагается и реформирование оплаты перевозчиков, после чего компании начнут получать фиксированные выплаты за выполненные рейсы, а доходы от продажи билетов будут поступать муниципалитетам.