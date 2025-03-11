Нижегородский минздрав купит вакцину от ветряной оспы за 11,4 млн рублей

Ведомство планирует потратить на эти цели 11,4 млн рублей. Минздрав приобретет 4482 дозы.
Отмечается, что вакцина должна быть в форме лиофилизата (это форма лекарственного препарата, представленная в виде порошка или пористой массы, который изготавливают путем удаления влаги из готовой мягкой или жидкой формы препарата при помощи замораживания и специальной двойной сушки) для приготовления раствора для подкожного введения.
Отмечается, что поставщик должен будет доставить вакцину непосредственно в ГП «Нижегородская областная фармация». Заявки принимаются до 19 марта. Ранее сообщалось, что в России с начала 2025 года отмечается рост заболеваемости ветряной оспой среди детей. А на фоне ухода из страны производителей вакцин родители стали чаще устраивать так называемые «ветряночные вечеринки». Но медики предостерегают от такого сознательного заражения детей.
В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области на запрос НИА «Нижний Новгород» по актуальной ситуации с заболеваемостью в текущем году не ответили, предоставили статистику за 2024 год.
По его итогам зарегистрировано около 21 тысячи случаев, что на 22% больше, чем в 2023 году, но на уровне среднемноголетнего показателя заболеваемости. В 96% случаев болеют дети до 17 лет, из них 52% дети 3−6 лет.