В Омске построили 9-этажный дом, где половина квартир приходится на студии

В Омске сдали в эксплуатацию девятиэтажный дом на 96 квартир. Новостройка расположилась по адресу: улица Дианова, 34 А. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
В многоквартирном доме девять этажей, из который один является подземным, и два лифта. Общая площадь жилых помещений составляет 4 004,3 квадратных метра.
Ровно половина квартир в новостройке приходится на студии — 48 квартир. Остальные однокомнатные (32) и двухкомнатные (16).
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на месте известного аварийного долгостроя на улице 70 лет Октября возводят новый 18-этажный жилой дом.