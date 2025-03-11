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Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города

ТАШКЕНТ, 11 мар — РИА Новости. Два рейса авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента и Ургенча в Москву утром во вторник были перенаправлены в Самару и Санкт-Петербург из-за введенных ограничений в аэропорту «Внуково», сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: © РИА Новости

«Учитывая ограничения, введенные в ряде аэропортов Москвы, Uzbekistan Airways вынужденно перенаправила рейсы на запасные аэропорты», — сказал представитель авиакомпании.

В частности, рейс HY9607 из Бухары во «Внуково», совершил успешную посадку в международном аэропорту Самары, рейс HY611, из Ташкента и рейс HY9615 из Ургенча, также следовавшие во «Внуково», штатно приземлились в петербургском международном аэропорту «Пулково».

«После стабилизации ситуации и снятия ограничений все рейсы продолжат следование в соответствии со своими маршрутами. При этом, ожидаются корректировки в расписании последующих рейсов авиакомпании», — добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник утром отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.