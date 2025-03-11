Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города

«Учитывая ограничения, введенные в ряде аэропортов Москвы, Uzbekistan Airways вынужденно перенаправила рейсы на запасные аэропорты», — сказал представитель авиакомпании.
В частности, рейс HY9607 из Бухары во «Внуково», совершил успешную посадку в международном аэропорту Самары, рейс HY611, из Ташкента и рейс HY9615 из Ургенча, также следовавшие во «Внуково», штатно приземлились в петербургском международном аэропорту «Пулково».
«После стабилизации ситуации и снятия ограничений все рейсы продолжат следование в соответствии со своими маршрутами. При этом, ожидаются корректировки в расписании последующих рейсов авиакомпании», — добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник утром отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.