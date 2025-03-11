Два рейса Uzbekistan Airways в Москву перенаправили в другие города

ТАШКЕНТ, 11 мар — РИА Новости. Два рейса авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента и Ургенча в Москву утром во вторник были перенаправлены в Самару и Санкт-Петербург из-за введенных ограничений в аэропорту «Внуково», сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.