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В Кировском районе пройдут учения

В Кировском районе Крыма состоятся учения 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 14 марта, в Кировском районе Крыма планируют провести учения. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Учения пройдут в селе Ореховка. Они начнутся в 10 утра на улице Клубной. Планируется, что это мероприятие продлится до шести вечера. В это время сотрудники ДПС ограничат движение автомобилей на въезде и выезде из села.

Полицейские просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранителей. Журналистов и блогеров призывают не публиковать непроверенную информацию и сведения из неофициальных источников.