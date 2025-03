Задача двух тел: почему Split Fiction называют игрой сезона

По сюжету там главные герои были супругами на пороге развода. Их расстроенный ребенок нечаянно превратил их в двух кукол, и родители, пытаясь вернуть себе человеческое обличье, параллельно налаживали отношения. А третейским судьей была говорящая книга по семейной психологии. Просто было ясно, что надо решать проблему не на кушетке, а в действии, командном экшене, которого в It Takes Two было действительно много. То есть путь к финальному примиряющему поцелую был долгим, изматывающим, но таким плодотворным, что многие геймеры всерьез играли в It Takes Two со своими девушками или женами, чтобы улучшить микроклимат дома.