Задача двух тел: почему Split Fiction называют игрой сезона

Но всего этого в игре, к сожалению, нет. Дело в том, что Зои и Мио — очень посредственные писательницы (один рецензент остроумно назвал свою статью Paperback fighters). Оба мира их фантазий состоят из плоских штампов, заимствований (вплоть до плагиата), неумных и даже не слишком смешных придумок. Скучны придуманные ими миры, скучны персонажи, более того, скучны сами Зои и Мио. А игра на самом деле построена драматургически так же, как It Takes Two, то есть как сеанс психотерапии. Потому что девушки бегут от решения своих личных проблем, и всё их писательство — просто форма эскапизма. И им надо не книжки писать, а сесть и крепко всмотреться в себя, чем они, в общем, в итоге и занимаются в течение игры. Раз уж на то пошло, создатель проекта Юсеф Фарес в своих интервью с готовностью сообщает, что списал героинь со своих дочерей и имена им дал такие же.