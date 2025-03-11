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Начальник ГАИ озвучил сумму самой крупной взятки гаишнику в Беларуси

Самая крупная взятка гаишнику в Беларуси составила 12 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какую самую крупную взятку предлагали в Беларуси инспектору ГАИ когда-либо. Размер самой крупной взятки начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков назвал на «Беларусь 1».

Инцидент с самой крупной взяткой произошел в Борисове. Тогда гаишниками был остановлен пьяный водитель. Мужчина хотел откупиться от инспекторов и для этого собрал всю наличность, которую нашел в машине и в карманах. Взятка была «собрана» в разных валютах и в эквиваленте составила около 12 тысяч белорусских рублей.

Водитель предложил взятку, чтобы «решить вопрос на месте», так как ему не хотелось лишиться водительских прав на 5 лет.

Тем временем девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал: «Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы».

Еще ГУБОПиК задержал минчанина во время поездки в такси.