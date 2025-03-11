Начальник ГАИ озвучил сумму самой крупной взятки гаишнику в Беларуси

Инцидент с самой крупной взяткой произошел в Борисове. Тогда гаишниками был остановлен пьяный водитель. Мужчина хотел откупиться от инспекторов и для этого собрал всю наличность, которую нашел в машине и в карманах. Взятка была «собрана» в разных валютах и в эквиваленте составила около 12 тысяч белорусских рублей.