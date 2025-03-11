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Оренбургская область намерена обмениваться информацией с Казахстаном по паводкам

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. До 201 кубометра в секунду увеличен сброс с Ириклинского водохранилища, сообщили на заседании Межведомственной комиссии по паводкам Оренбургской области.

Источник: Правительство Оренбургской области

Согласно прогнозу паводки в регионе ожидаются выше среднемноголетних значений, но в то же время достижение опасных отметок не прогнозируется, отметили спикеры.

По словам заместителя руководителя — начальника отдела водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления по Оренбургской области Сергея Риделя, сегодня чаша Ириклинского водохранилища готова к паводку 2025 года. Приток составляет 32,6 куб. м/сек, что в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения.

говорится в сообщении

Режим сброса с Ириклинского водохранилища предварительно установлен до конца марта при отсутствии поступления сведений для изменений.

Губернатор Оренбургской Области Денис Паслер поручил Госгидромету своевременно обеспечивать все структуры региона актуальными и корректными прогнозами паводковой обстановки. Собственникам и эксплуатирующим организациям крупных водохранилищ необходимо дважды в сутки представлять информацию о притоках и сбросах воды.

Также следует обеспечить взаимодействие с соответствующими структурами Челябинской области, Башкортостана и Казахстана по обмену информацией для анализа ситуации и принятия своевременных управленческих решений, сказал губернатор.