Оренбургская область намерена обмениваться информацией с Казахстаном по паводкам

Согласно прогнозу паводки в регионе ожидаются выше среднемноголетних значений, но в то же время достижение опасных отметок не прогнозируется, отметили спикеры.
По словам заместителя руководителя — начальника отдела водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления по Оренбургской области Сергея Риделя, сегодня чаша Ириклинского водохранилища готова к паводку 2025 года. Приток составляет 32,6 куб. м/сек, что в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения.
Режим сброса с Ириклинского водохранилища предварительно установлен до конца марта при отсутствии поступления сведений для изменений.
Губернатор Оренбургской Области Денис Паслер поручил Госгидромету своевременно обеспечивать все структуры региона актуальными и корректными прогнозами паводковой обстановки. Собственникам и эксплуатирующим организациям крупных водохранилищ необходимо дважды в сутки представлять информацию о притоках и сбросах воды.
Также следует обеспечить взаимодействие с соответствующими структурами Челябинской области, Башкортостана и Казахстана по обмену информацией для анализа ситуации и принятия своевременных управленческих решений, сказал губернатор.