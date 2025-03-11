Российские ученые рассказали о создании водки, снижающей похмельный синдром

Вопрос, как можно снизить похмельный синдром, без преувеличения, веками волновал миллионы людей по всему миру. Утренняя головная боль, тошнота и общая слабость после вечеринки — знакомые многим последствия употребления алкоголя. Как писал Марк Твен: «Человек — единственное существо, которое пьет, не испытывая жажды, и единственное, которое испытывает муки наутро, не совершив преступления». А Сергей Довлатов так описывал это состояние: «Похмелье — это когда ты понимаешь, что вчерашний вечер был прекрасен, но сегодняшнее утро — это ад».