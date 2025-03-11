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В Минске временно изменится движение трамваев

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с временным закрытием трамвайного движения на участке от ул. Красной до ДС «Озеро» с 15 марта по 30 апреля в столице изменится схема работы ряда трамвайных маршрутов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».

Так, сокращается трасса трамвайного маршрута № 3 со стороны ДС «Серебрянка» до ОП «З. Бядули» со следованием от ул. Козлова по ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. З. Бядули, в обратную сторону — по ул. З. Бядули, ул. Козлова и далее по маршруту. Отменяется работа трамвайных маршрутов № 4, 5.

Будет организована работа компенсационного временного автобусного маршрута № 903 «Червякова — пр. Независимости».

Одновременно с этим 15 марта изменяются расписания движения трамвайных маршрутов № 1, 6. Более подробно о расписании можно узнать на сайте предприятия.

Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 903 и наоборот.