В Минске временно изменится движение трамваев

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с временным закрытием трамвайного движения на участке от ул. Красной до ДС «Озеро» с 15 марта по 30 апреля в столице изменится схема работы ряда трамвайных маршрутов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».