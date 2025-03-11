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Министр науки обжег себе палец во время эксперимента в правительстве

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек провел эксперимент прямо в пресс-центре правительства, попробовав поджечь принесенный им кабель с помощью зажигалки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Таким образом министр решил продемонстрировать термостойкие свойства изготовленного в стране кабеля. Кабель действительно не загорелся, но при демонстрации Нурбек случайно обжег себе палец.

По словам чиновника, кабель производится в Казахстане, а изоляционный материал является разработкой наших ученых.

У нас есть институт ядерной физики, там есть ионный ускоритель. (…) Ускоритель помогает менять свойства материи. Есть «Казэлектромаш», который производит кабели. Они производят кабели, и им нужны материалы, которые не будут гореть. Поэтому мы сделали такие кабели, которые не горят и не воспламеняются. Есть у нас и кабели, которые выдерживают низкие температуры, не ломаются. Целая партия таких кабелей уже пошла на экспорт.

добавил Саясат Нурбек