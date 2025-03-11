Министр науки обжег себе палец во время эксперимента в правительстве

У нас есть институт ядерной физики, там есть ионный ускоритель. (…) Ускоритель помогает менять свойства материи. Есть «Казэлектромаш», который производит кабели. Они производят кабели, и им нужны материалы, которые не будут гореть. Поэтому мы сделали такие кабели, которые не горят и не воспламеняются. Есть у нас и кабели, которые выдерживают низкие температуры, не ломаются. Целая партия таких кабелей уже пошла на экспорт.