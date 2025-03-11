Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы

«Известный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров собирается проехать 3,8 тысячи километров, пересекая территории Узбекистана, Казахстана и России, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, крепкой дружбы и вклада народов Центральной Азии в борьбу с фашизмом», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
В рамках своего путешествия Шеров планирует посетить знаковые исторические места и передать памятные знамёна и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в Москве, добавили в посольстве.
По данным издания «Курсив. Узбекистан», Шеров начал путешествовать на велосипеде в 2013 году и не раз совершал велотуры на расстояния от 10 до 20 тысяч километров. За это время он посетил Россию, Казахстан, Киргизию, Китай и другие страны.