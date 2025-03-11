Певец из Узбекистана доедет в Москву на велосипеде в честь юбилея Победы

По данным издания «Курсив. Узбекистан», Шеров начал путешествовать на велосипеде в 2013 году и не раз совершал велотуры на расстояния от 10 до 20 тысяч километров. За это время он посетил Россию, Казахстан, Киргизию, Китай и другие страны.