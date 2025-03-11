Остановочный пункт Слюдянка-2 переименуют на ВСЖД

Напомним, что в рамках улучшения качества обслуживания пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге проводится работа по присвоению остановочным пунктам в Иркутской области и Республике Бурятия названий, отражающих топографические, исторические и культурные особенности местности, где они находятся.