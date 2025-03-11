Остановочный пункт Слюдянка-2 переименуют на ВСЖД

Остановочный пункт Слюдянка-2 на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области будет переименован. Согласно новому решению, он получит название «Пляж Шаманка» — в честь расположенного поблизости мыса Шаманский на берегу озера Байкал, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.
Изменение вступит в силу 11 марта 2025 года.
Напомним, что в рамках улучшения качества обслуживания пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге проводится работа по присвоению остановочным пунктам в Иркутской области и Республике Бурятия названий, отражающих топографические, исторические и культурные особенности местности, где они находятся.