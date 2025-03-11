Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остановочный пункт Слюдянка-2 переименуют на ВСЖД

Новое название дадут в честь расположенного поблизости мыса Шаманский.

Источник: IrkutskMedia.ru

Остановочный пункт Слюдянка-2 на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области будет переименован. Согласно новому решению, он получит название «Пляж Шаманка» — в честь расположенного поблизости мыса Шаманский на берегу озера Байкал, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Изменение вступит в силу 11 марта 2025 года.

Напомним, что в рамках улучшения качества обслуживания пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге проводится работа по присвоению остановочным пунктам в Иркутской области и Республике Бурятия названий, отражающих топографические, исторические и культурные особенности местности, где они находятся.