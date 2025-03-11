Название площади Хошимина утвердили в Петербурге

Во вторник, 11 марта, в Выборгском районе Северной столице появилась площадь Хошимина. Она располагается восточнее дома № 15 по проспекту Просвещения и соседствует с улицей Хошимина. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Беглов, сообщали пресс-служба Смольного.