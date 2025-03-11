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Название площади Хошимина утвердили в Петербурге

Площадь назвали в честь первого президента Вьетнама.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 11 марта, в Выборгском районе Северной столице появилась площадь Хошимина. Она располагается восточнее дома № 15 по проспекту Просвещения и соседствует с улицей Хошимина. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Беглов, сообщали пресс-служба Смольного.

— Принятому на заседании Топонимической комиссии 12.12.2024, безымянной площади восточнее дома № 15 по проспекту Просвещения в Выборгском районе присвоено наименование площадь Хошимина в честь побратима Петербурга — вьетнамского города Хошимин, — уточнили в Правительстве города на Неве.

К слову, на улице Хошимина установлен памятник в честь первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что в Приморском районе города появится новый проспект. Там оборудуют велодорожки и запустят общественный транспорт.