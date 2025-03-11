Мошенники создают десятки Telegram-каналов под видом гостиниц и зон отдыха на Чарваке, чтобы обманывать узбекистанцев

Особенно активное обсуждение развернулось в сообществе «Потребитель.уз», где пользователи рассказали, что злоумышленники несколько раз меняли название своих аккаунтов, чтобы уйти от разоблачения. Ранее это были «Домик в лесу», «Дом у озера», а теперь мошенники действуют под названием «Tashouse».
Как работает схема обмана?
Одна из жертв мошенников поделилась своей историей.
«Мы забронировали дом и внесли предоплату 750 000 сумов. Нам сказали, что место называется “Tashouse” и находится рядом с Ташморе. Когда мы приехали, оказалось, что это тупик, а никакого дома не существует! После этого мы не смогли ни дозвониться, ни написать им — все контакты были заблокированы», — отметила она.
Пострадавшие написали заявление в прокуратуру, но, судя по количеству аналогичных случаев, мошенники продолжают действовать.
Другие пользователи также столкнулись с этим обманом.
«Мы забронировали место на 8 марта, приехали — и всё, как описывали другие пострадавшие. Нас было несколько семей, местные жители сказали, что только за этот день приехало 15 обманутых людей. Каждый день сюда приезжают новые жертвы. Деньги потеряны, праздник испорчен, еще и ребенка замучили этой дорогой!», — отметили пострадавшие.
«У нас бронь на 21, 22 и 23 марта — забронировали три домика. Потеряли 4 миллиона сумов», — отметил ещё один узбекистанец.
Мошенники действуют не только в Узбекистане
По словам пользователей, эти же телеграм-каналы работают в Казахстане и Кыргызстане, обманывая туристов, которые хотят забронировать отдых на природе. При этом все платежи от наших соотечественников принимаются на пластиковую карту, выданную одним из узбекских банков.
По словам пользователей, эти же телеграм-каналы работают в Казахстане и Кыргызстане, обманывая туристов, которые хотят забронировать отдых на природе. При этом все платежи от наших соотечественников принимаются на пластиковую карту, выданную одним из узбекских банков. Это значит, что у мошенников есть реальные счета, которые можно отследить.
Правоохранительным органам необходимо срочно вмешаться и разобраться с этим обманом. А пока пользователям стоит проверять информацию перед бронированием и не отправлять предоплату на сомнительные счета.