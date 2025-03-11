Мошенники создают десятки Telegram-каналов под видом гостиниц и зон отдыха на Чарваке, чтобы обманывать узбекистанцев

«Мы забронировали дом и внесли предоплату 750 000 сумов. Нам сказали, что место называется “Tashouse” и находится рядом с Ташморе. Когда мы приехали, оказалось, что это тупик, а никакого дома не существует! После этого мы не смогли ни дозвониться, ни написать им — все контакты были заблокированы», — отметила она.