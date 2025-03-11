Кошку Мусю могут не вернуть в Ласточкино гнездо из-за состояния здоровья

Напомним, кошка Муся была спасена после того, как живодер из Санкт-Петербурга сбросил ее с обрыва в холодное море. Она чудом выжила и сейчас восстанавливается после того, как трое суток пробыла на скале. В отношении живодеры было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным.