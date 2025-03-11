Кошку Мусю могут не вернуть в Ласточкино гнездо из-за состояния здоровья

Об этом сообщила ветеринар Светлана Власенко в беседе с «Крым 24». По ее словам, за кошкой нужен сейчас специальный уход.
Лечение кошки Муси практически завершилось. На этой неделе у нее еще раз возьмут анализы и после будет принято дальнейшее решение. Муся сейчас соблюдает диету. В основном, кошке дают лечебный корм, а иногда приходится смешивать его с паштетом.
Ветеринар отмечает, что если показатели останутся повышенными, то Мусе будет противопоказано возвращаться на улицу.
Напомним, кошка Муся была спасена после того, как живодер из Санкт-Петербурга сбросил ее с обрыва в холодное море. Она чудом выжила и сейчас восстанавливается после того, как трое суток пробыла на скале. В отношении живодеры было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным.
Между тем, глава администрации Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале запустила опрос, чтобы решить дальнейшую судьбу Муси: оставить ее в замке или найти новый дом.