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Кошку Мусю могут не вернуть в Ласточкино гнездо из-за состояния здоровья

Спасенную чудом кошку Мусю, которая сейчас проходит лечение в ветеринарной клинике, могут не вернуть во дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Об этом сообщила ветеринар Светлана Власенко в беседе с «Крым 24». По ее словам, за кошкой нужен сейчас специальный уход.

Лечение кошки Муси практически завершилось. На этой неделе у нее еще раз возьмут анализы и после будет принято дальнейшее решение. Муся сейчас соблюдает диету. В основном, кошке дают лечебный корм, а иногда приходится смешивать его с паштетом.

Ветеринар отмечает, что если показатели останутся повышенными, то Мусе будет противопоказано возвращаться на улицу.

Напомним, кошка Муся была спасена после того, как живодер из Санкт-Петербурга сбросил ее с обрыва в холодное море. Она чудом выжила и сейчас восстанавливается после того, как трое суток пробыла на скале. В отношении живодеры было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным.

Между тем, глава администрации Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале запустила опрос, чтобы решить дальнейшую судьбу Муси: оставить ее в замке или найти новый дом.