Омские авиарейсы были вынуждены поменять маршрут из-за атаки беспилотников

Так, авиалайнер «Аэрофлота», который следовал в Шереметьево, приземлился в Казани. Аналогичная ситуация произошла и с рейсом Boeing «Победы», следовавшим во Внуково, который также оказался в этом же городе. Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Домодедово, был вынужден приземлиться в Екатеринбурге. Кроме того, Airbus S7 совершил посадку в Перми. Ещё один рейс «Победы», направлявшийся из Омска в Шереметьево, также закончил путь в Казани.