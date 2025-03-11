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Омские авиарейсы были вынуждены поменять маршрут из-за атаки беспилотников

Сегодня ночью в Подмосковье была совершена серьёзная атака беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим Росавиация приняла решение о временной приостановке приёма и отправки рейсов во всех четырёх аэропортах Москвы. Это, в свою очередь, привело к задержкам утренних рейсов из Омска в столицу, так как самолёты были направлены на запасные аэродромы.

Так, авиалайнер «Аэрофлота», который следовал в Шереметьево, приземлился в Казани. Аналогичная ситуация произошла и с рейсом Boeing «Победы», следовавшим во Внуково, который также оказался в этом же городе. Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Домодедово, был вынужден приземлиться в Екатеринбурге. Кроме того, Airbus S7 совершил посадку в Перми. Ещё один рейс «Победы», направлявшийся из Омска в Шереметьево, также закончил путь в Казани.

Когда ограничения будут сняты, все задержанные рейсы продолжат движение в Москву. Пассажирам стоит следить за актуальной информацией о времени вылета и прибытия своих рейсов.