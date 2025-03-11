Мэр Хабаровска поручил усилить подготовку служб к ухудшению погоды

Прогноз погоды на текущую неделю: днём температура будет колебаться от +2 до +4 °C, а к середине недели похолодает до −2, −6 °C. Ночью ожидается температура до −6, −8 °C, а к выходным температура опустится до −10, −12 градусов, с усилением северного ветра до 20 м/с и снегопадами. В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.