Мэр Хабаровска поручил усилить подготовку служб к ухудшению погоды

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил коммунальным службам города усилить подготовку к предстоящим неблагоприятным погодным условиям, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе аппаратного совещания он подчеркнул важность мер по предупреждению угроз, связанных с образованием ледяных наростов и сосулек на кровлях зданий и сооружений.
«После дождя и мокрого снега на крышах образуется наледь, которая к утру превратится в сосульки, представляющие угрозу. Поручаю всем заместителям и руководителям профильных структур внимательно следить за состоянием кровель. Кроме того, продолжаем борьбу с гололедом — необходимо проконтролировать работу управляющих компаний и предприятий благоустройства, чтобы они использовали песко-соляную смесь», — отметил мэр Сергей Кравчук.
Прогноз погоды на текущую неделю: днём температура будет колебаться от +2 до +4 °C, а к середине недели похолодает до −2, −6 °C. Ночью ожидается температура до −6, −8 °C, а к выходным температура опустится до −10, −12 градусов, с усилением северного ветра до 20 м/с и снегопадами. В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций горожан просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровска по телефонам: 004, 42−47−43, 42−47−44.