В Усольском районе возобновили ремонт моста через реку Белая

В Усольском районе Иркутской области вновь приступили к ремонту моста через реку Белая. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Прибайкалье». У подрядчика стоит цель — сдать объект в 2025 году. Поэтому работы идут активно: обновляют объекты под мостом, бетонные поверхности между опорами и ледорезной части.