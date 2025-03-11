В Усольском районе возобновили ремонт моста через реку Белая

В Усольском районе Иркутской области вновь приступили к ремонту моста через реку Белая. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Прибайкалье». У подрядчика стоит цель — сдать объект в 2025 году. Поэтому работы идут активно: обновляют объекты под мостом, бетонные поверхности между опорами и ледорезной части.
— Ледовый покров в районе производства имеет достаточную прочность, чтобы позволить производить работы со льда. Планируется, что основной объем работ с опорами моста будет завершен к началу весеннего ледохода, — рассказал начальник отдела капремонта и ремонта автодорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Марат Аманов.
Тротуар на переходе начали делать 9 марта. Рабочие заменят карнизные блоки крайних балок, обновят покрытие, сделают водоотведение, установят новые перила и световые опоры.
На время ремонта организовано двухстороннее движение с ограничением скорости 50 км/ч. Стоит отметить, что работы стартовали в прошлом году.