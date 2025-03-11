В Госдуме предложили пересмотреть финансирование проектов Андреасяна

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаю вам рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна», — сказано в обращении.
В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов — в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов — в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей.
В обращении Гусев отметил, что особую обеспокоенность вызывает поведение режиссера, так как недавно в московском киноколледже Андреасян, выступая перед студентами, допустил некорректные высказывания в адрес режиссера Андрея Тарковского, чье творчество является достоянием российской и мировой культуры.
По словам депутата Госдумы, во время разговора с будущими кинематографистами Андреасян использовал нецензурную лексику, и подобное поведение не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку. Парламентарий считает, что заявления режиссера могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи, а также на репутации отечественного кино.
«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал Гусев РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилось видео с перепалкой во время общения режиссера со студентами московского киноколледжа после вопроса про фильм Шона Бейкера «Анора»: Андреасян заявил, что ненавидит режиссера Андрея Тарковского и авторское кино. Сам режиссер, комментируя в своем Telegram-канале этот инцидент, заявил, что не отказывается от высказанного мнения и считает необходимой реформу в российских киновузах.