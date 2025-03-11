В Госдуме предложили пересмотреть финансирование проектов Андреасяна

В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов — в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов — в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей.