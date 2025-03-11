Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране

ГАИ Беларуси массово проверит маршрутные такси по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ГАИ проведет масштабную проверку маршрутных такси. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, Госавтоинспекция с 11 по 20 марта будет проводить профилактические мероприятия, которые направлены на повышение безопасности пассажироперевозок в маршрутках.

Гаишники обратят особое внимание на факты использования неисправных микроавтобусов, пресечение их выезда на маршруты, проконтролируют использование пассажирами ремней безопасности, как в междугороднем, так и в пригородном сообщении. На контроле также будет допуск водителей и транспорта к работе. При нарушениях руководителей организаций будут привлекать к административной ответственности.

— В декабре 2024-го сотрудниками ГАИ проверили свыше 7,5 тысячи автобусов, выявив свыше 2,5 тысячи различных нарушений, — констатировали в пресс-службе.

Еще МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.

Также начальник ГАИ озвучил сумму самой крупной взятки гаишнику в Беларуси.

И мы писали, что девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал: «Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы».