МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране

Гаишники обратят особое внимание на факты использования неисправных микроавтобусов, пресечение их выезда на маршруты, проконтролируют использование пассажирами ремней безопасности, как в междугороднем, так и в пригородном сообщении. На контроле также будет допуск водителей и транспорта к работе. При нарушениях руководителей организаций будут привлекать к административной ответственности.