МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране

В Беларуси ГАИ проведет масштабную проверку маршрутных такси. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, Госавтоинспекция с 11 по 20 марта будет проводить профилактические мероприятия, которые направлены на повышение безопасности пассажироперевозок в маршрутках.
Гаишники обратят особое внимание на факты использования неисправных микроавтобусов, пресечение их выезда на маршруты, проконтролируют использование пассажирами ремней безопасности, как в междугороднем, так и в пригородном сообщении. На контроле также будет допуск водителей и транспорта к работе. При нарушениях руководителей организаций будут привлекать к административной ответственности.
— В декабре 2024-го сотрудниками ГАИ проверили свыше 7,5 тысячи автобусов, выявив свыше 2,5 тысячи различных нарушений, — констатировали в пресс-службе.
Еще МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.
Также начальник ГАИ озвучил сумму самой крупной взятки гаишнику в Беларуси.
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