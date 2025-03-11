МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей

Чтобы заработать, потерпевший вложил около 39 тысяч белорусских рублей, одолженные у родственников и друзей. Но когда белорус попытался вывести деньги, с ним связался администратор платформы, сообщив, что вывод временно невозможен. Тогда молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и пошел в милицию.