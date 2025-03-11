МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество, связанное с якобы заработком через бронирование отелей. Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Милиция предупредила, что наиболее распространенным кибермошенничеством являются финансовые пирамиды и мнимые инвестпроекты.
Так, к правоохранителям обратился 23-летний безработный житель одного из агрогородков Столинского района. Мужчина на популярной интернет-площадке наткнулся на предложение о заработке с предложением бронировать отели и получать за это процент от каждой сделки.
Чтобы заработать, потерпевший вложил около 39 тысяч белорусских рублей, одолженные у родственников и друзей. Но когда белорус попытался вывести деньги, с ним связался администратор платформы, сообщив, что вывод временно невозможен. Тогда молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и пошел в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Также начальник ГАИ озвучил сумму самой крупной взятки гаишнику в Беларуси.
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