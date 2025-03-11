Миллионы потратят на мигрантов в Приморье

Предварительные подсчеты показывают, что перелет из Владивостока в Ташкент составит около 82 тысяч рублей, а значит, за год в Узбекистан приставы смогут депортировать максимум 121 человека. В Таджикистан средняя стоимость билета дороже — 93,4 тысячи рублей, что эквивалентно 107 перелетам. Также предусмотрены перелеты в Баку, Ереван, Бишкек, Алматы и Тбилиси. Плюс два направления во Вьетнам: Хошимин и Ханой. В среднем цены варьируются от 82 тысяч до 120 тысяч рублей за перелет.