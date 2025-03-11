Миллионы потратят на мигрантов в Приморье

Согласно проекту контракта, исполнитель будет обязан оперативно оформлять проездные документы экономкласса с возможностью возврата. Предпочтение отдаваться прямым рейсам, но при отсутствии таковых допускаются перелеты с пересадками.
Предварительные подсчеты показывают, что перелет из Владивостока в Ташкент составит около 82 тысяч рублей, а значит, за год в Узбекистан приставы смогут депортировать максимум 121 человека. В Таджикистан средняя стоимость билета дороже — 93,4 тысячи рублей, что эквивалентно 107 перелетам. Также предусмотрены перелеты в Баку, Ереван, Бишкек, Алматы и Тбилиси. Плюс два направления во Вьетнам: Хошимин и Ханой. В среднем цены варьируются от 82 тысяч до 120 тысяч рублей за перелет.
Оплата услуг будет производиться по факту выполнения, авансовые платежи не предусмотрены. Исполнитель также должен информировать заказчика об изменениях в расписании и предоставлять альтернативные варианты маршрутов при необходимости. Контракт будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Напомним, что в прошлом году в Приморском крае было направлено почти 6 тысяч представлений о запрете въезда в Россию и более 4,5 тысяч решений о выдворении иностранцев с территории страны. Полицейские составили 18,9 тысяч протоколов по миграционным нарушениям, выявлено 521 преступление, связанное с незаконной миграцией.