Рафик Мухаметшин удостоен благодарности Президента России

Рафик Мухаметшин отмечен в числе других религиозных и общественных деятелей «за вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации». Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.