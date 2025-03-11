Космонавту из Ростовской области Николаю Чубу присвоили звание героя России

Николай Чуб входит в отряд космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина». 23 сентября 2024 года исследователь вернулся на Землю после своего первого полета. Длительность космической миссии составила 374 суток, это был самый длительный период пребывания на МКС.