Космонавту из Ростовской области Николаю Чубу присвоили звание героя России

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб был удостоен званий Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ. Соответствующий указ от 10 марта 2025 года подписал президент страны Владимир Путин. Документ можно найти на портале правовой информации.
Звания донской космонавт получил «за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета в составе экипажа МКС», а также «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики».
Николай Чуб входит в отряд космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина». 23 сентября 2024 года исследователь вернулся на Землю после своего первого полета. Длительность космической миссии составила 374 суток, это был самый длительный период пребывания на МКС.