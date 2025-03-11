В Новосибирске два участка в Первомайском районе изымут под озеленение

Мэрия Новосибирска постановила изъять два земельных участка на улице Твардовского в Первомайском районе. Участки изымут под муниципальные нужды.
По данным из документа постановления, территория будет озеленена. Площадь участков — 1576 квадратных метров. В ближайшее время оценят рыночную стоимость, а также подлежащие возмещению убытки.
Когда конкретно работы на участках будут завершены — неизвестно. Контроль за исполнением постановления возложен на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.