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В Новосибирске два участка в Первомайском районе изымут под озеленение

Они находятся на улице Твардовского.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Новосибирска постановила изъять два земельных участка на улице Твардовского в Первомайском районе. Участки изымут под муниципальные нужды.

По данным из документа постановления, территория будет озеленена. Площадь участков — 1576 квадратных метров. В ближайшее время оценят рыночную стоимость, а также подлежащие возмещению убытки.

Когда конкретно работы на участках будут завершены — неизвестно. Контроль за исполнением постановления возложен на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.