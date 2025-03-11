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Путешественникам из Молдовы на заметку: На борту самолетов компании Wizz Air запретили оплату напитков и еды наличными деньгами

Все покупки будут осуществляться исключительно с помощью банковских карт и бесконтактных платежных систем.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Wizz Air объявила, что с 1 апреля 2025 года полностью отказывается от наличных платежей на борту своих самолетов. Все покупки будут осуществляться исключительно с помощью банковских карт и бесконтактных платежных систем, таких как Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и Google Pay.

Основные изменения:

Wizz Air расширяет варианты оплаты, включая карты Revolut наряду с VISA и Mastercard (кредитные и дебетовые).

В рамках сотрудничества с Revolut новые пользователи могут получить до 25 евро в качестве бонуса после первой покупки на 5 евро.

До 4 апреля 2025 года клиенты, оплачивающие билеты Wizz Air через Revolut Pay, могут заработать в 10 раз больше RevPoints — бонусных баллов программы лояльности.

«Переход на безналичные платежи упростит покупки на борту, избавит пассажиров от необходимости иметь при себе наличные и ускорит обслуживание. Это также улучшит гигиену, поскольку экипажу больше не придется работать с наличными деньгами, создавая более чистую и безопасную среду для путешествий», — заявили в компании.

Дополнительные возможности:

— Пассажиры смогут приобрести предоплаченные ваучеры через мобильное приложение Wizz Air для удобных покупок на борту.

— Максимальная сумма покупок на борту на одного пассажира — 150 евро.

— Для покупок на 50 евро и более потребуется предъявить посадочный талон.