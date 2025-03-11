Путешественникам из Молдовы на заметку: На борту самолетов компании Wizz Air запретили оплату напитков и еды наличными деньгами

Основные изменения:
Wizz Air расширяет варианты оплаты, включая карты Revolut наряду с VISA и Mastercard (кредитные и дебетовые).
В рамках сотрудничества с Revolut новые пользователи могут получить до 25 евро в качестве бонуса после первой покупки на 5 евро.
До 4 апреля 2025 года клиенты, оплачивающие билеты Wizz Air через Revolut Pay, могут заработать в 10 раз больше RevPoints — бонусных баллов программы лояльности.
«Переход на безналичные платежи упростит покупки на борту, избавит пассажиров от необходимости иметь при себе наличные и ускорит обслуживание. Это также улучшит гигиену, поскольку экипажу больше не придется работать с наличными деньгами, создавая более чистую и безопасную среду для путешествий», — заявили в компании.
Дополнительные возможности:
— Пассажиры смогут приобрести предоплаченные ваучеры через мобильное приложение Wizz Air для удобных покупок на борту.
— Максимальная сумма покупок на борту на одного пассажира — 150 евро.
— Для покупок на 50 евро и более потребуется предъявить посадочный талон.