Путешественникам из Молдовы на заметку: На борту самолетов компании Wizz Air запретили оплату напитков и еды наличными деньгами

«Переход на безналичные платежи упростит покупки на борту, избавит пассажиров от необходимости иметь при себе наличные и ускорит обслуживание. Это также улучшит гигиену, поскольку экипажу больше не придется работать с наличными деньгами, создавая более чистую и безопасную среду для путешествий», — заявили в компании.