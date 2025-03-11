Путин поручил разработать образовательные программы по исторической памяти

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации” и Образовательным Фондом “Талант и успех” рассмотреть вопрос о разработке образовательных программ высшего образования уровня магистратуры и дополнительного профессионального образования по исторической памяти и об их реализации на базе автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования “Научно-технологический университет “Сириус”, — говорится на сайте Кремля.