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Под Лидой белорус пошел в лес и провалился в неиспользуемый 6-метровый колодец

МЧС: пенсионер провалился в колодец посреди леса под Лидой.

Источник: Комсомольская правда

В Лидском районе пенсионер провалился в шестиметровый колодец в лесу. Подробности сообщили в суточной сводке МЧС.

В ведомстве рассказали, что 10 марта около 19.07 часов в МЧС обратились за оказанием помощи мужчине, провалившемуся в колодец в лесном массиве вблизи деревни Ходюки.

На месте выяснилось, что мужчина 1966 года рождения провалился в неэксплуатируемый колодец с питьевой водой, глубина которого составляет шесть метров.

— Спасатели извлекли мужчину из колодца, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась, — прокомментировали в пресс-службе.

И мы писали, что девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал: «Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы».

Также крупный пожар на болотах наблюдали ночью жители Пинска.