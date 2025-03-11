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Школы Кубани получили фейковые письма с требованием предоставить данные детей

Школы Краснодарского края получили фальшивые письма якобы от Минпросвещения России с требованием предоставить личные данные учащихся и их родителей. В обращении запрашивались имена, даты рождения и контактные номера, сообщает региональный оперштаб.

Источник: оперштаб Краснодарского края

В оперштабе отметили, что Минпросвещения не направляет запросы напрямую в образовательные учреждения, а взаимодействуют исключительно через региональные министерства. Кроме того, ведомства используют систему электронного документооборота, а не электронную почту для передачи информации.

Фальшивые письма приходили с бесплатного почтового домена, который не используется органами исполнительной власти. Минобразования Краснодарского края рекомендует директорам школ проявлять бдительность и тщательно проверять поступающую корреспонденцию.