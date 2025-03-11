Школы Кубани получили фейковые письма с требованием предоставить данные детей

В оперштабе отметили, что Минпросвещения не направляет запросы напрямую в образовательные учреждения, а взаимодействуют исключительно через региональные министерства. Кроме того, ведомства используют систему электронного документооборота, а не электронную почту для передачи информации.
Фальшивые письма приходили с бесплатного почтового домена, который не используется органами исполнительной власти. Минобразования Краснодарского края рекомендует директорам школ проявлять бдительность и тщательно проверять поступающую корреспонденцию.