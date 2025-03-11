В Новосибирской области родился мальчик с необычным именем Ноян

Это имя стало одним из самых необычных для новорожденных в регионе, пишет «Атас.инфо».
Согласно одной из версий, Ноян переводится как «начальник тумена» или «царевич», а также может быть производным от слова «нойон», что означает «господин» или «князь». В Монголии так называли правителей, что придаёт имени особый исторический контекст.
Считается, что обладатели имени Ноян будут отличаться энергией и здоровьем, а также имеют высокий творческий потенциал. Однако вместе с тем им приписывают и повышенную чувствительность.