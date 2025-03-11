В Казани суд встал на сторону магазина в споре из-за акции «1+1»

По утверждению покупателя, приобретенные за символическую цену предметы одежды подошли ему — в отличие от тех, что были куплены за полную стоимость. Истец решил вернуть их и потребовал возврата денежных средств. Но мировой судья отказал в удовлетворении исковых требований, расценив действия истца как злоупотребление правом.