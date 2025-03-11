Особый статус для беременных важнее, чем для депутатов, заявили в РПЦ

В марте глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина в комментарии изданию «Страсти» заявила, что не поддержит законопроект, так как он, по ее мнению, приведет к дискриминации женщин на работе. По ее словам, беременность — не болезнь, но «качественно иное состояние, будущее материнство», и женщина, полагает депутат, «гораздо более счастливо себя чувствует», когда «может разделить с коллегами» радость будущего материнства. Также Останина заявила, что законопроект может ущемить женщин в праве на аборт. Она привела в пример ситуацию, когда женщина ушла в отпуск по беременности, а «потом вдруг поняла, что не воспитает, и на сроке восемь недель решила сделать аборт… потом будут приравнивать это к убийству, раз мы начинаем уже выплачивать социальные выплаты, декретные пособия».