С 1 апреля в Омске вырастут социальные пенсии

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, как передаёт ТАСС. Такое решение принято в связи с ростом прожиточного минимума, что, в свою очередь, повлияло на уровень выплат.
Дополнительные средства получат граждане с ограниченными возможностями, те, кто утратил кормильца, а также лица, у которых недостаточный трудовой стаж для назначения страховой пенсии. По словам Михаила Мишустина, индексация затронет около 4,2 миллиона человек, а на её проведение будет выделено порядка 85 миллиардов рублей. В Омской области средний размер социальной пенсии ожидается на уровне 15,5 тысяч рублей.
Напомним также, что с 1 января уже прошло увеличение пенсий на 7% для работающих пенсионеров. Теперь индексация будет осуществляться вне зависимости от того, работает человек или нет.