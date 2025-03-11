С 1 апреля в Омске вырастут социальные пенсии

Дополнительные средства получат граждане с ограниченными возможностями, те, кто утратил кормильца, а также лица, у которых недостаточный трудовой стаж для назначения страховой пенсии. По словам Михаила Мишустина, индексация затронет около 4,2 миллиона человек, а на её проведение будет выделено порядка 85 миллиардов рублей. В Омской области средний размер социальной пенсии ожидается на уровне 15,5 тысяч рублей.