Сергей Шелест сообщил, что в Омске высадят более 50 тысяч цветов ко Дню Победы

«В целом же за сезон из парников выйдут 280 тысяч единиц рассады, что на 30 тысяч больше, чем в 2024 году. Благодарю коллектив муниципальной теплицы за профессионализм и ответственный подход к своему делу», — отметил Сергей Шелест.