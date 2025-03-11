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Сергей Шелест сообщил, что в Омске высадят более 50 тысяч цветов ко Дню Победы

Помимо обычных клумб, в городе появятся конструкции с вертикальным озеленением.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Шелест побывал в муниципальной теплице, где с января сотрудники зеленой службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) занимаются цветочной рассадой для нужд города. Об этом глава города рассказал в Telegram-канале.

В этом году на улице 60 лет Победы появится вертикальное озеленение. Конструкции с калибрахоа, петхоа, диасцией и мекардонией установят ко Дню Победы.

В большие и малые клумбы по всему городу высадят петунии, бархатцы, сальвии, колеусы и другие виды цветов. Более 50 тысяч цветов украсят улицы, скверы и парки к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В целом же за сезон из парников выйдут 280 тысяч единиц рассады, что на 30 тысяч больше, чем в 2024 году. Благодарю коллектив муниципальной теплицы за профессионализм и ответственный подход к своему делу», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» сообщала, что выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025» в Омске пройдет на двух площадках, связанных аркой-переходом. Композиции в Выставочном сквере в этом году посвятят 80-летию Победы.