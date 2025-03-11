В Самаре обсуждают благоустройство парка 60-летия Советской власти

Согласно опубликованному дизайн-проекту, в парке планируют отремонтировать дорожки, обновить освещение, а также входные группы со стороны улиц Ташкентской и Стара-Загора. Кроме того, территории могут присвоить звание «эко-парк», сохранив существующую зеленую зону.