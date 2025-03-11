В Самаре обсуждают благоустройство парка 60-летия Советской власти

В Самаре планируют провести благоустройство лесопарка 60-летия Советской власти. Работы проведут в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Согласно опубликованному дизайн-проекту, в парке планируют отремонтировать дорожки, обновить освещение, а также входные группы со стороны улиц Ташкентской и Стара-Загора. Кроме того, территории могут присвоить звание «эко-парк», сохранив существующую зеленую зону.
Также в проект планируют добавить системы видеонаблюдения, установить автономный туалет и информационные стенды. Часть территорий, заваленных мусором и деревьями, очистят.