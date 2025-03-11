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Нижегородский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов 11 марта

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения действовали в аэропорту столицы ПФО с 04:40 11 марта. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов; ее отменили в 10:15.

Ранее самолеты не принимали и не выпускали еще из трех аэропортов страны — двух в Москве и одного в Ярославле. Сейчас они также отменили ограничения.

Напомним, что 11 марта российские субъекты подверглись массовой атаке беспилотников. Над Нижегородской областью удалось перехватить и уничтожить три дрона.