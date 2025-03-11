Нижегородский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов 11 марта

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения действовали в аэропорту столицы ПФО с 04:40 11 марта. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов; ее отменили в 10:15.
Ранее самолеты не принимали и не выпускали еще из трех аэропортов страны — двух в Москве и одного в Ярославле. Сейчас они также отменили ограничения.
Напомним, что 11 марта российские субъекты подверглись массовой атаке беспилотников. Над Нижегородской областью удалось перехватить и уничтожить три дрона.