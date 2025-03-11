Девять добровольцев из Братска отправились в зону СВО

Девять жителей Братска отправятся «за ленточку». Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города, сейчас перед мужчинами стоит задача — добраться до областного сборного пункта и подписать контракт.
Родственники, друзья, мэр Братска Александр Дубровин и председатель Думы Ольга Янькова собрались 11 марта 2025 года на главной площади, чтобы пожелать удачи сибирякам. Мэр вручил каждому из добровольцев шевроны с гербом города и флаги.
Напомним, в Иркутской области предложили увеличить выплаты бойцам специальной военной операции, подписавшим контракт. Предполагается, что сумма вырастет в 2,5 раза — до одного миллиона. Соответствующий законопроект рассмотрят в ближайшее время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил посадку в Казани.