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Уникальную операцию по очистке крыльев и перьев показал Эрмитаж

Необычную реставрационную работу провели в Эрмитаже. Там почистили скульптуру «Глупость, стоящая на смерти» современного фламандского художника Яна Фабра.

Занимались этим специалисты музейной Лаборатории научной реставрации предметов из органических материалов. Работать со скульптурой, находящейся в экспозиции, пришлось в понедельник, когда залы закрыты для посетителей.

И операция оказалось нелегким делом. Фигура крупная, расположена на высоком постаменте. Понадобилась вышка. Иногда специалисты буквально парили в воздухе над экспонатом, держа на весу пылесос и мягкие кисти.

Работали более двух часов и убрали всю пыль, скопившуюся на скульптуре «Глупость, стоящая на смерти». Как отметили сами реставраторы, теперь переливчатые надкрылья жуков снова заблестели, а белоснежные перья лебедя четче выражают символику композиции.

Скульптура «Глупость, стоящая на смерти» — оклеенная надкрыльями златок полимерный скелет, который символизирует смерть. В руках он держит чучело белого лебедя, олицетворяющего глупость и неразумие. Ян Фабр создал композицию в 2016 году в Бельгии. И подарил Эрмитажу после прошедшей там выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты».

Ян Фабр, он родился в 1958 году, известный бельгийский художник, работает в обширном спектре жанров и медиа: от инсталляций и скульптур до театральных постановок и перформансов. Эрмитаж стал первым музеем, который показал его произведения в России.

Художник — внук знаменитого энтомолога, поэтому в своих работах активно обращается к области естественно-научного знания. Он использует органические материалы — черепа, скелеты, чучела животных, надкрылья жуков.